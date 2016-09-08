HDP'lilere CPT şoku!

Avrupa Konseyi İşkence ve Kötü Muameleyi Önleme Komitesi CPT 31 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında Türkiye'yi ziyaret etti. HDP Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş'ın, CPT heyetine yazdığı mektupta Öcalan'la görüşülmesini istemesine rağmen CPT heyeti son ziyaretinde Öcalan'a görüşme talebinde bulunmadığı öğrenildi.

15 Temmuz darbe teşebbüsü sonrasında Fethullah Terör Örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alınarak tutuklanırken, FETÖ'cüler tarafından cezaevlerinde işkence yapıldığına ilişkin iddialar gündeme getirilmişti. CPT heyeti de FETÖ'cüler tarafından gündeme getirilen bu iddiaları incelemek için Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirdi.



CEZAEVLERİNE GİTTİLER



CPT Başkanı Mykola Gnatovsky ve beraberindeki heyet İzmir, İstanbul Silivri ve Ankara Sincan cezaevlerini ziyaret ederek buradaki tutuklu FETÖ'cüler ile görüşmeler gerçekleştirdiği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre CPT heyeti bu ziyaretlerinin ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile biraraya geldi. Bozdağ'ın görüşmede işkenceye sıfır tolerans politikası izledikleri ve işkence iddialarının gerçeği yansıtmadığını söylediği öğrenildi.



MEKTUP YAZDILAR AMA İMRALIYA GİTMEDİLER



HDP Eş Genel Başkanları Yüksekdağ ve Demirtaş, Öcalan'la görüşmek üzere bir heyetin İmralı Cezaevi'ne gönderilmesi için Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi Başkanı Gnatovsky'e mektup yazmıştı. Mektupta 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişiminin ardından Öcalan'dan haber alamadıklarını iddia ederek İmralı'ya CPT heyetinin ziyaret etmesi istenmişti. Edinilen bilgilere göre CPT heyeti bir haftalık Türkiye ziyareti sırasında İmralı Cezaevine giderek Öcalan ile görüşmedi. CPT heyetinin İmralı'ya ziyaret talebinde bulunmadığı, bulunması halinde bu ziyaretin gerçekleşmesinin zorunlu olduğuna dikkat çekiliyor.



