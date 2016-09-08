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İnönü Üniversitesinde çalışan 25 şüpheli tutuklandı

  • Giriş Tarihi: 8.9.2016 09:11 Güncelleme Tarihi: 8.9.2016 09:11
İnönü Üniversitesinde çalışan 25 şüpheli tutuklandı
İnönü Üniversitesinde çalışan 25 şüpheli tutuklandı

İnönü Üniversitesinde FETÖ darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan bazı öğretim üyesi ve araştırma görevlilerinin de olduğu 25 kişi tutuklandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan, İnönü Üniversitesinden bazı öğretim üyesi ve araştırma görevlilerinin de olduğu 27 kişiden 25'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 27 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Bu kişiler, kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 25'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 2'si ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.