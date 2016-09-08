Kilis'te, geçen 29 Ağustos'ta Suriye'deki DAEŞ bölgelerinden atılan roketatar mermisiyle ağır yaralanan Suriyeli 11 yaşındaki Muhammed Nur Sefer, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.

Geçen 29 Ağustos günü Suriye'nin DAEŞ denetimindeki bölgeden ateşlenen 3 katyuşa roketatar mermisinin 2'si boş araziye düşerken, 3'üncü mermi Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki bir sokağa düşerek infilak etti. Patlamada, sokakta bulunan 5'i çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralı çocuklardan olan Suriyeli uyruklu Muhammed Nur Sefer, tedavi gördüğü Kilis Devlet Hastanesi'nde bu sabah yaşam savaşını kaybetti.



Küçük çocuğun ölümüyle Kilis'te, 18 Ocak'tan bu yana DAEŞ roketleriyle yaşamını yitirenlerin sayısı 12'si Suriyeli 22 kişiye ulaşmış oldu.