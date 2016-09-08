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'ten acı haber!

  • DHA
  • Giriş Tarihi: 8.9.2016 13:14

'te, geçen 29 Ağustos'ta 'deki DAEŞ bölgelerinden atılan roketatar mermisiyle ağır yaralanan li 11 yaşındaki Muhammed Nur Sefer, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.

Geçen 29 Ağustos günü 'nin DAEŞ denetimindeki bölgeden ateşlenen 3 katyuşa roketatar mermisinin 2'si boş araziye düşerken, 3'üncü mermi Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki bir sokağa düşerek infilak etti. Patlamada, sokakta bulunan 5'i çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralı çocuklardan olan li uyruklu Muhammed Nur Sefer, tedavi gördüğü Devlet Hastanesi'nde bu sabah yaşam savaşını kaybetti.

Küçük çocuğun ölümüyle Kilis'te, 18 Ocak'tan bu yana DAEŞ roketleriyle yaşamını yitirenlerin sayısı 12'si Suriyeli 22 kişiye ulaşmış oldu.