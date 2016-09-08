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Kış saati uygulamasında değişiklik

  • Giriş Tarihi: 8.9.2016 07:32 Güncelleme Tarihi: 8.9.2016 07:39
Kış saati uygulamasında değişiklik
Kış saati uygulamasında değişiklik

Yaz saati uygulamasının yıl boyu sürdürülmesi hakkındaki karar, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla 26 Mart 2016 tarihinden itibaren bütün yurtta saatlerin bir saat ileri alınması şeklinde başlayan yaz saati uygulamasının her yıl, yıl boyu sürdürülmesi kararlaştırıldı.

Ayrıca, güneş ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla tüm yurtta saatlerin yeniden düzenlenmesi hakkındaki 2016/8589 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nda yer alan "30 Ekim 2016 Pazar günü saat 04.00'ten itibaren bir saat geri alınması" ibaresi de yürürlükten kaldırıldı.