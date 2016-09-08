Okullar "15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma" etkinliğiyle açılacak

MEB, 2016-2017 eğitim öğretim yılının açılışına dair okullara gönderdiği genelgede 15 Temmuz şehitleri vurgusu yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığınca, 2016-2017 eğitim-öğretim yılının ilk haftasında, tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, "15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma" teması ile öğrencilerin seviyeleri dikkate alınarak etkinlikler yapılması kararlaştırıldı - Bu kapsamda, okulların açıldığı gün yapılacak törenler, "15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma" konularını kapsayacak şekilde hazırlanacak - Okulların bulunduğu yerleşim yerlerindeki gazi ve şehit yakınları, açılış törenlerine davet edilecek -"15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma" konularını anlatan broşürler tüm öğrencilere dağıtılacak

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 19 Eylül'de başlayacak 2016-2017 eğitim-öğretim yılının ilk haftasında, tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, "15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma" temasıyla öğrencilerin seviyeleri dikkate alınarak etkinlikler yapılması kararlaştırıldı.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz imzasıyla illere gönderilen genelgede, geleceğin teminatı olan çocukları ve öğrencileri, milli, manevi ve insani değerleri ile tarihsel ve kültürel hassasiyetleri benimseyen, koruyan ve geliştiren, ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına saygılı ve devletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş bireyler olarak yetiştirmenin, bakanlığın öncelikli görevleri arasında olduğu vurgulandı.

"Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinden askeri üniforma giymiş bir grup cuntacı terörist tarafından 15 Temmuz 2016'da Türkiye Cumhuriyeti devletini, demokrasiyi ve milli iradeyi hedef alan haince bir darbe girişiminde bulunulduğu" anımsatılan genelgede, "Başta Başkomutan olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, hükümetimizin, güvenlik kuvvetlerimiz ile halkımızın kahramanca mücadelesi sonucunda bu kanlı girişim engellenmiş, milletimizin direnişiyle demokrasimiz kazanmıştır, Türk milleti, bu demokrasi sınavından yüzünün akıyla geçmiştir." denildi.

Tarihe şanlı bir direniş olarak geçen bu mücadelede göğsünü siper, canlarını feda eden şehitleri anmanın, hatırlamanın ve hatırlanmalarını sağlamanın milli ve insani sorumluluk olduğu vurgulanan genelgede, bu anlamda milletin kahramanlık öyküsünün bilinmesi, anlatılması ve gelecek nesillere aktarılması gerektiğine işaret edildi.

"Milletimizin söz konusu vatan olduğunda gücünün, iradesinin ve kararlılığının çocuklarımıza ve gençlerimize öğretilmesi bir hakkın teslimi olacaktır." değerlendirmesinin yapıldığı genelgede, şunlar kaydedildi:

"Bu bağlamda, 2016-2017 eğitim-öğretim yılının ilk haftasında, bakanlığımıza bağlı tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarının bütün sınıf, şube ve kursiyer gruplarına '15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma' temasıyla öğrencilerin seviyesi dikkate alınarak bilgilendirme ve etkinlikler yapılacaktır. Çocuklarımızın ve gençlerimizin demokrasi, milli birlik ve beraberlik, vatan sevgisi, yurt savunması ile şehitlik konularında farkındalığının artırılması hepimizin ortak sorumluluğudur.

'15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma' adına okulların açıldığı ilk hafta gerçekleştirilecek etkinlikler, il milli eğitim müdürlüklerinin koordinesinde ekte sunulan plan/gündem ve bir komisyon marifetiyle mahallince belirlenecek diğer konular ve okulların imkanları (şehitlik ve gazilerin ziyaret edilmesi, şehitlerimizin yad edilmesi gibi) dahilinde tüm okul ve kurumların yönetici, öğretmen ve diğer personelinin iş birliğinde anlam ve önemine uygun olarak gerçekleştirilecek. Ayrıca, programın okul ve kurumların tür ve seviyelerine göre ve yerel imkanlar dahilinde ders yılı boyunca uygulanması uygun görülmektedir."

-Etkinlik programı

Bakan Yılmaz imzalı genelgenin ekinde, okulların açıldığı hafta olan 19-23 Eylül tarihlerinde düzenlenmek üzere "15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Etkinlik Programı"na yer verildi.

Buna göre, 19 Eylül'de açılış törenleri, "15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma" konularını kapsayacak şekilde hazırlanacak. Okulların bulunduğu yerleşim yerlerindeki gazi ve şehit yakınları, açılış törenlerine davet edilecek. "15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma" konularını anlatan broşürler tüm öğrencilere dağıtılacak.

"15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma" konusu tüm sınıf ve şubelerde ilk ders saatinde öğrencilere anlatılacak. Bu kapsamdaki ilk ders, fiziki şartları uygun olan okullarda konferans salonu gibi yerlerde toplu olarak, diğer okullarda ise tüm sınıf ve şubelerde ilk ders saatinde yapılacak.

Okulların açıldığı ikinci gün olan 20 Eylül'de, "Türk Dili ve Edebiyatı ve Türkçe derslerinde 15 Temmuz demokrasi kahramanlarına hitaben öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlatan bir mektubun yazılması", üçüncü gün olan 21 Eylül'de "Vatan ve Bayrak" konulu şiir dinletisi, dördüncü gün olan 22 Eylül'de "Milli birlik ve beraberlik, vatan sevgisi, demokrasi, yurt bilinci" konularında sohbet, söyleşi veya seminer düzenlenmesi ve beşinci gün olan 23 Eylül'de de "Vatan savunması, istiklal ve istikbal uğruna canlarını feda eden 15 Temmuz Şehitleri için imam hatip okulları öğrencileri tarafından okunan Kur'an hatimlerinin duasının yapılması" programda yer aldı.

Ayrıca okulların açıldığı hafta boyunca yapılacak etkinlikler arasında, "15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma" konulu röportaj, sinevizyon gösterileri ve Eğitim Bilişim Ağı'nda (EBA) yayımlanacak olan anma programının öğrenci ve velilere izlettirilmesi", "Demokrasi, şehitlik, milli irade, yurt savunması konularını içeren şiir ve metinlerin Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, din kültürü ve ahlak bilgisi, sosyal bilgiler ve tarih derslerinde işlenmesi", "Okul girişlerinde veli ve ziyaretçilerin görebileceği yerlerde 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma köşelerinin oluşturulması", "15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma etkinlikleri hakkındaki fotoğraf, röportaj, haber gibi görsel ve yazılı metinlerin sınıf panolarında paylaşılması", "15 Temmuz 2016'da şehit olan demokrasi kahramanlarının ailelerinin, şehitlerin bulunduğu illerdeki okulların öğretmen ve öğrencileri tarafından ziyaret edilmesi" başlıkları yer aldı.

- Yıl boyunca yapılacak etkinlikler

Bakanlığın programında, yıl boyunca yapılacak etkinlikler ise "100 temel eser içerisinden öğrenci seviyelerine göre belirlenen, vatan, milli birlik ve dayanışmayı konu alan kitapların okutulmasına öncelik verilmesi", "İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince (Öğrenci gözüyle 15 Temmuz' konulu çeşitli dallarda yarışmalarının düzenlenmesi)", "15 Temmuz gecesi gerçekleştirilen menfur kalkışma hareketinin izlerini taşıyan olay mahallerinin öğrenci ve öğretmenler tarafından ziyaret edilmesi", "15 Temmuz şehitleri anısına 'Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı' oluşturulması", "Yapılan etkinliklerin okulların web sayfalarının haber bölümlerinde yayımlanması" olarak belirlendi.