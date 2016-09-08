SDÜ'de 450 personel açığa alındı

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında SDÜ'de açığa alınan personel sayısı 450'ye ulaştı

Süleyman Demirel Üniversitesinde (SDÜ) Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin sürdürülen soruşturmalar kapsamında açığa alınan personel sayısı 450'ye yükseldi.

Rektörlük kaynaklarından alınan bilgiye göre, SDÜ'de FETÖ'nün darbe girişimine yönelik soruşturmalar devam ediyor. Daha önce aralarında akademisyen ve idari personelin de olduğu 420 personelin açığa alındığı SDÜ'de 30 personel daha görevden alındı.

Bu şekilde üniversitede açığa alınan personel sayısı 450'ye yükseldi.

Soruşturmalar kapsamında Isparta'da bin 500 kamu görevlisi açığa alınmıştı.