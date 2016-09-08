Süleyman Soylu: Ya Herro ya Merro

Terör destek veren belediyeler için direneceğini söyleyen HDP'ye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu ifadelerle karşılık verdi: 'Belediyelerde Terör örgütüne halkın parasıyla yardım eden bir anlayışı kabul etmeyeceğiz. Neymiş? Müsaade etmezlermiş. Ya Herro ya Merro!'

Valiler Toplantısı'nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "15 Temmuz'da yaşananlar bizi istikametimizden ayırmamıştır" dedi. Bakan Soylu, konuşmasında şunları kaydetti:

"FETÖ'YÜ BU ÜLKEDEN KAZIYIP ATACAĞIZ"

Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın İçişleri Bakanlığı'na bağlanması, bakanlığımızın stratejik ve operasyonel önemini daha da arttırmıştır.

Etrafımızda bir ateş çemberi olmasına rağmen, Türkiye hedeflerinde çok önemli mesafeler almış ve buradan dönmemiştir. Elbette bunda büyük devlet geleneğimizin, medeniyetimizin çok önemli bir rolü var. Biz, zorluklardan kaçan bir medeniyetin evlatları değiliz.

FETÖ'yü kazıyıp atacağız bu ülkeden. Birilerinin başımıza musallat etmeye çalıştığı bu illeti milletimizin başından çekip atacağız. Nasıl bir şekilde def ettiğimizi bütün dünyaya göstereceğiz.

Bu dönem daha fazla daha önemli bir gayretle çalışmak zorundayız. Bilmenizi isterim ki 15 Temmuz'u gerçekleştirenler meseleyi 15 Temmuz'da bırakmak istemeyeceklerdir. Cumhurbaşkanımız da söylüyor eğer yakınınız olduğu için bu yapıya mensup kişilere müsamaha gösteriyorsanız 241 şehidimiz bizden hesap soracaktır.

Anadolu coğrafyası 780 bin km'den medeniyetinin ışığını dünyaya saçan bir coğrafyadır. Hür olmalıyız geleceğe kararlı ve dik durarak bakmak zorundayız. Ak Parti Türkiye'de birçok meseleyi düzeltmiştir. Milletin kendisini güvende hissedeceği bir ortamı ortaya koymak zorundayız.

"FETÖ'yü bu ülkeden kazıyıp atacağız"

YA HERRO YA MERRO!

Yerel yönetimler üzerinden terör örgütüne yardım eden bir anlayış söz konusu. Devletimiz bunu tespit etmiştir. Bizim görevimiz milletin verdiği emaneti yerine getirmektir. Gereğini yerine getireceğiz. Neymiş müsaade etmeyeceklermiş Ya Herro Ya Merro! Öyle bir şey söz konusu değil.

Devletin gücünü anlamayanlara, 6-7 Ekim olaylarında fırsat bulduğunu zannedenlere gerekli cevabı verdik ve vermeye devam edeceğiz.

Soylu: "Neymiş müsaade etmeyeceklermiş Ya Herro Ya Merro!"