Tunceli'de terör operasyonu başlatıldı

Tunceli'de arazide tesbit edilen terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi için hava destekli operasyon başlatıldı.

Tunceli'de arazide tesbit edilen terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi için hava destekli operasyon başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Ovacık ilçesi Kozluca köyü kırsal alanında arama tarama yürüten güvenlik güçleri, bir grup terörist ile karşılaştı.

Güvenlik güçleri ile terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışma sonrası kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgeye hava destekli operasyon düzenlendi.

İl merkezinden bölgeye sevk edilen kobra tipi helikopterler teröristlerin kaçış alanlarını atış altına alırken, bölgeye takviye birlikler sevk edildi.

Bölgede operasyonlar aralıksız devam ediyor.