TUSKON sapkınları!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün ekonomik yapılanmasına ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında TUSKON'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda ilginç bir belge ele geçirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmail Uçar'ın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri TUSKON ve bağlı alt derneklerin adreslerinde arama ve el koyma çalışmaları yaptı. FETÖ/ PDY'ye müzahir olan TUSKON'un altında faaliyet gösteren Florya İşadamları Derneği'nde ele geçirilen bir belge ise mali polisi hayrete düşürdü. Toplantıya katılan 20 kişinin isimlerinin yer aldığı ve yanlarına himmet verip vermediğinin not edildiği belgede 18. sırada toplantıya katılan isim olarak 'Peygamber Efendimiz' ifadesine yer verilmesi dikkat çekti. 'Peygamber Efendimiz' ibaresinin yanına herhangi bir not düşülmediği görüldü. Söz konusu tutanak İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından delil torbasına konarak emniyete getirildi. Dernekte ele geçirilen 393 bin TL, 57 bin dolar ve bin 450 euroya da el konuldu.