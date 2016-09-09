2 ayrı botta 73 sığınmacı kurtarıldı

İzmir’in Çeşme ilçesinde devriye gezen Sahil Güvenlik ekipleri, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Sakız Adası’na iki ayrı botla kaçmaya çalışan 73 sığınmacıyı operasyonla kurtardı.

Çeşme ilçesi açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, Dalyan Mahallesi Uç Burun açıklarında, şişme botla Sakız Adası'na kaçmaya çalışan 56 sığınmacıyı tespit ederek durdurdu. Sığınmacıları Sahil Güvenlik botuna alan ekipler, Çeşme İskelesi'ne götürdü. Sığınmacıları Çeşme iskelesine getirdikten sonra tekrar devriye görevine dönen Sahil Güvenlik ekipleri, Dalyan açıklarında bir polyester tekne içindeki sığınmacıları tespit ederek müdahale etti. Polyester tekne içinde bulunan 17 sığınmacıyı Sahil Güvenlik botuna alan ekipler, polyester tekneye de el koyarak yedeklerine aldı. Polyester tekne ve sığınmacılar Çeşme İskelesi'ne götürdü. Çeşme iskelesine indirilen sığınmacılardan bir genç kızın, arkadaşına cep telefonunu vererek fotoğraf çektirmesi dikkatleri çekti. 2'si İran, 71'i Suriye uyruklu olduğu tespit edilen sığınmacılara, su ve yiyecek dağıtıldı. Sığınmacıların üzerinden çıkarılan can yelekleri de kesilerek imha edildi. Sığınmacıların kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra, Çeşme Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilerek, İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderileceği öğrenildi.