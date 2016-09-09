"600 milyon Euro'dan daha fazlası Türkiye'de"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Geri Kabul Anlaşması ve vize muafiyetiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki süreçte somut bir yol haritası konusunda anlaşmamız lazım ve bunların hepsinin bir an evvel uygulanması ve vatandaşlarımızın taleplerinin bir an önce karşılanması gerekiyor" ifadelerini kullandı. AB Bakanı Ömer Çelik ise 17. ve 33. fasılların açıldığını anımsatarak, "Yeni dönemde müzakerelerin kalbini oluşturan basın özgürlüğü, temel haklar ve hürriyetler gibi konular içeren fasılların açılmasını bekliyoruz" dedi. AB Komiseri Hahn ise mülteciler için 600 milyon Euro'dan daha fazlasının ay sonuna kadar Türkiye'ye verileceğini ifade etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Bakanı Ömer Çelik, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu AB Komiseri Johannes Hahn, Ankara'da gerçekleştirilen 'Türkiye-AB Üst Düzey Siyasi Diyalog Toplantısı'nın ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

ÇAVUŞOĞLU: SURİYE'DE SİYASİ ÇÖZÜM İSTİYORUZ

Toplantıda konuşan Çavuşoğlu, Suriye'de siyasi çözüm istediklerini vurgulayarak, "Önümüzdeki süreçte somut bir yol haritası konusunda anlaşmamız lazım ve bunların hepsinin bir an evvel uygulanması ve vatandaşlarımızın taleplerinin bir an önce karşılanması gerekiyor. Bugün Suriye konusunu da değerlendirdik. Nasıl bir Suriye istiyoruz, nasıl bir çözüm istiyoruz. Siyasi çözüm, ateşkesin sağlanması, siyasi dönüşüm, Suriye'nin toprak bütünlüğü, kapsayıcı bir Suriye'de yeni süreç, siyasi çözüm istiyoruz. Ateşkesin sağlanması dahil tüm sürece Türkiye ciddi katkı veriyor ve vermeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

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?"TÜRKİYE 12-13 TERÖR ÖRGÜTÜYLE MÜCADELESİNİ SÜRDÜRECEK

15 Temmuz darbe girişimine de değinen Bakan Çavuşoğlu, terörle mücadelede kararlılık mesajı vererek, şöyle konuştu: "Türkiye'deki darbe girişimi ve bu girişimin arkasındaki FETÖ örgütünü de değerlendirme fırsatı bulduk. Daha önce diğer yetkililerle de paylaşmıştık. FETÖ'ye yönelik adımlarımız ve bu süreçte Avrupa Konseyi ile işbirliğimizi vurguladık. Ama Türkiye bugün FETÖ, PKK, PYD, DAEŞ, DHKP-C, PKK'nın içine katılan diğer 12-13 terör örgütü ile aynı anda mücadele etmektedir ve bu mücadelesini de sürdürecektir. Ve böyle bir dönemde de AB'den destek bekliyoruz. Özellikle PKK ve yandaşlarının AB kurumları ve şehirlerinde propaganda, faaliyet, gösteri yapmasına da izin verilmemesi gerekiyor. Daha önce burada söylediğimiz gibi DAEŞ'in bunu yapması nasıl kabul edilemezse, PKK'nın da bu tür faaliyetlerde bulunmasına izin verilmemesi gerekiyor. PKK ile aynı ideolojiyi paylaşan siyasi grupların buna ön ayak olduğunu görüyoruz. O zaman da AB yöneticileri ve merkez siyasetçilerinin daha iyi bir duruş sergilemelerini beklemek bizim en doğal hakkımızdır. Terör konusunda da AB'den beklentilerimizi vurguladık" ÇELİK: FASILLARIN AÇILMASINI BEKLİYORUZ Türkiye'nin AB'ye üyelik süreciyle açıklamalarda bulunan AB Bakanı Çelik, 17. ve 33. fasılların açıldığını belirterek, "Yeni dönemde müzakerelerin kalbini oluşturan basın özgürlüğü, temel haklar ve hürriyetler gibi konular içeren fasılların açılmasını bekliyoruz. Bu konularda çok fazla eleştiri dile getiriliyor. Bu eleştiriler gerçekten demokrasi ve insan hakları konusunda bir ilerleme amacı taşıyorsa o zaman buyurun bu fasılları açalım diyoruz" diye konuştu.

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MOGHERİNİ: KALKIŞMAYI İLK DAKİKALARDA GÜÇLÜ SESLE KINADIK

Ortak basın toplantısında konuşan AB Yüksek Temsilcisi Mogherini, 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişini güçlü bir sesle kınadıklarını vurgulayarak, "Bu üst düzey siyasi diyalog çok önemli. Tüm konularda fikir alışverişi gerçekleştirebilmek çok önemli. Biz kalkışmayı ilk dakikalarda güçlü sesle kınadık. Çünkü bizim için en önemlisi, askeri müdahaleyi kabul etmememizdir. İkili ilişkilerimizde yapacağımız çok şey var. Çalışmalarımız tüm alanlarda devam edecek. Üzerinde iş birliği yapmaya karar verdiğimiz bir takım kilit konular var" dedi.

HAHN: 600 MİLYON EURO'DAN FAZLASINI AY SONUNA KADAR VERECEĞİZ

AB Komiseri Hahn ise mülteciler için 600 milyon Euro'dan daha fazlasının ay sonuna kadar Türkiye'ye verileceğini belirterek, şunları kaydetti:

Türkiye'deki Suriyeliler için AB'nin vadettiği yardım 2016 ve 2017 için 3 milyar Euro bahsettiğimiz miktardı ve şu ana kadar 2.2 milyar Euro'dan daha fazlası için taahhütte bulunduk. Mülteciler için 600 milyon Euro'dan daha fazlasını ay sonuna kadar vereceğiz

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