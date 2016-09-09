Askeri birliklerin şehir dışına taşınması sürüyor

Askeri birliklerin şehir dışına taşınması çalışmaları kapsamında General Nurettin Baransel Kışlası'ndan sevk edilen zırhlı araçlar, Gaziantep'e getirildi.
İstanbul'un Maltepe ilçesindeki General Nurettin Baransel Kışlası'ndan sevk edilen askeri zırhlı araçlar, Gaziantep'e getirildi.
Devam eden çalışmalar kapsamında General Nurettin Baransel Kışlası'ndan trenle sevk edilen zırhlı personel taşıyıcılar, Gaziantep Garı'na ulaştı.
Burada trenden indirilen araçlar, askeri tırlarla Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanlığına konuşlandırıldı.