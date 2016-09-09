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Askeri birliklerin şehir dışına taşınması sürüyor

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  • Giriş Tarihi: 9.9.2016 21:46
Askeri birliklerin şehir dışına taşınması sürüyor
Askeri birliklerin şehir dışına taşınması sürüyor

Askeri birliklerin şehir dışına taşınması çalışmaları kapsamında General Kışlası'ndan sevk edilen zırhlı araçlar, 'e getirildi.

'un Maltepe ilçesindeki General Kışlası'ndan sevk edilen askeri zırhlı araçlar, 'e getirildi.

Devam eden çalışmalar kapsamında General Nurettin Baransel Kışlası'ndan trenle sevk edilen zırhlı personel taşıyıcılar, Gaziantep Garı'na ulaştı.

Burada trenden indirilen araçlar, askeri tırlarla Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanlığına konuşlandırıldı.