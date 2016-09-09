Başbakan Binali Yıldırım, Fırat Kalkanı'nın ne kadar süreceğini açıkladı

Başbakan Yıldırım, AK Parti MYK toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başbakan Yıldırım, burada yaptığı açıklamada "Sınırlarımızdaki terör tehtidi son buluncaya kadar Fırat Kalkanı Operasyonu devam edecek" dedi.

Ak Parti MYK'sı için Parti Genel Merkezi'ne gelen Başbakan Binali Yıldırım burada gazetecilere yaptığı konuşmada, "Geçtiğimiz bir buçuk ay içerisinde fevkalade olaylar oldu. Bir darbe girişimi yaşadık. Cumhurbaşkanımızın feraseti ve milletimizin dik duruşu ile bertaraf ettik. Bir yandan da bölücü terör örgütü ile mücadele ediyoruz. Ülkemize yönelik, sınırlarımızdaki tehditler son bulancaya kadar Fırat Kalkanı Operasyonu devam edecek" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarından başlıklar ise şöyle oldu:

Suriye'de (Türkiye'nin güneyinde) güvenli bir alan oluşturma faaliyetleri devam edecek Fırat Kalkanı Operasyonu'ndan bahsediyorum. Aynı zamanda yurt içinde de belirlenmiş 10-12, terör örgütlerinin yuvalandığı bölgeleri de bertaraf etmek için askerimiz, jandarmamız, polisimiz, geçici köy korucularımız canla başla çalışıyor."

Amaç 9 günlük bayram tarttili boyunca vatandaşımızın güvenliğini sağlamak. Biz vatandaşımızın üzülmeden sevdiklerine ulaşmalarını arzu ediyoruz. Yolculuğa çıkan vatandaşlarımızdan rica ediyoruz acele etmesinler. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı bayramlar diliyoruz.

"HENÜZ TEYİT EDİLMEDİ"

Başbakan Binali Yıldırım, bir gazetecinin, Fırat Kalkanı operasyonunda şehit haberleri iddiaları ile ilgili sorusu üzerine, "Bir tankın hedef alındığı bilgisi var ancak teyide muhtaç bir bilgi, takip ediyoruz" dedi.

'Fırat kalkanı' operasyonu devam edecek

KAMUDAKİ İHRAÇLAR

Başbakan Binali Yıldırım, görevden alınan öğretmenlerle ilgili bir soruya ise şöyle yanıt verdi:

"İlk KHK'da FETÖ ile irtibatlı olmuş kamuda istihdam edenlerin görevlerine son verilmesi için karar alındı ve uygulamaya kondu. DAha sonraki kararnamelerde de bölücü terör örgütü PKK içinde faaliyetlerde bulunmuş, elindeki imkanları örgüt lehine kullanmış yerel yöneticiler ve memurlar olmak üzere benzer bir uygulamayı başlattık. Bunu ilk olarak MEB'de uyguladık. Bugünlerde de İçişleri Bakanlığı, Valilikler ve Belediyeler hakkında bu tip suça karışmış belediye başkanı, meclis üyeleri ve diğer kamu görevlileri için de benzer uygulamalar yapılacak."

"Kamudaki ihraçlar ne kadar sürecek"

FIRAT KALKANI OPERASYONU

Başbakan Yıldırım Fırat Kalkanı Operasyonu ile ilgili olarak da şunları kaydetti:

"Başta DAEŞ olmak üzere diğer terör gurupları da zaman zaman sınıra yakın bölgelere roket gönderdi. Şu ana kadar 29 vatandaşımız bu şekilde hayatını kaybetti. Son olarak Gaziantep'te bir düğüne saldırı düzenlendi. Bu nedenlerden dolayı DAEŞ'e yönelik operasyon başlattık. Bu operasyonun amacı ülkemizin güney sınırlarını güvene almak. Bu güveni yüzde 100 sağlayana kadar DAEŞ'e PKK'ya YPG'ye yönelik operasyonlar devam edecek."

"Cerablus operasyonu devam edecek"

BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN KRİTİK OPERASYON AÇIKLAMASI!