Biz döndük Cerablus!

Ülkelerindeki savaştan kaçıp Türkiye’ye sığınan Cerabluslular, yanlarına kuşlarını, yataklarını da alarak vatanlarına döndü. Savaşzedeler, Kurban Bayramı’nı ülkelerinde kutlayacakları için Türkiye’ye teşekkür ediyor

Resmi geçişlerin ikinci gününde Karkamış Gümrük Kapısı'ndan Cerablus'a 200 Suriyeli daha geçti. Devam eden Fırat Kalkanı Operasyonu'nda 772 kilometrekarelik alan teröristlerden temizlendi. Cerablus'un ve Menbiç'in kuzeyinin temizlenmesinin ardından Türkiye'de sığınmacı olarak yaşayan bölge halkı, önceki günden itibaren sevinçle ülkelerine dönmeye başladı. İki yıl önce Suriye'den kaçıp Türkiye'ye sığınmak zorunda kalan Cumail Berkel (15) de yıllar sonra evine geri döndü. DAEŞ'lilerin Suriye'de işgal ettikleri bölgelerde genç çocukları zorla savaştırdığını söyleyen Berkel, "Eğer Türkiye'ye gelmeseydim. DAEŞ'liler beni zorla savaştıracaktı. O katiller için savaşmak istemedim. DAEŞ köyümüzü işgal edince civar bölgelerdeki gençlerle birlikte Türkiye'ye kaçtık. Fırat Kalkanı Operasyonu başlayınca köyümüzdeki DAEŞ'liler kaçtı. Ailemle görüştüm ve şimdi evime dönüyorum. Hem çok mutluyum hem de çok heyecanlıyım. Bizi misafir eden Türklere de vatanımızı teröristlerden temizleyen Türk ordusuna da teşekkür ederim" dedi.



GÜVERCİNLER ÖZGÜR UÇACAK

Yıllar sonra ülkelerine geri dönen Suriyeliler yanlarında Türkiye'de kullandıkları eşyalarını ve güvercinlerini de berberinde götürdü. Türkiye'de beslediği güvercinleri ve kanaryaları beraberinde Cerablus'a götüren Hasan, "3 yıldır Türkiye'de yaşıyoruz. Kuşları çok seviyorum. Suriye'ye dönünce onları burada bırakmak istemedim. Artık ülkemiz, vatanımız temizlendi. Güvercinlerimiz orada da özgürce uçabilecek" diye konuştu.