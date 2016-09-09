Cudi Dağı'nda PKK'ya operasyon!

ŞIRNAK'taki Cudi Dağı'nda PKK'lıları etkisiz hale getirmek için operasyon başlatıldı. PKK'lıların bulunduğu alanlara top atışları gerçekleştirildi.

Şırnak'ın Silopi İlçesi'nin kuzeyinde yer alan Cudi Dağı'nda tespit edilen bir grup PKK'lı teröristin etkisiz hale getirilmesi için operasyon başlatıldı.

Şırnak 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'na bağlı birliklerce yürütülen operasyonlarda Cudi Dağı'nın güney yamacı olan Körseli ve Derebaşı bölgesinde teröristlerin kıskaca alındığı öğrenildi.

Silopi'deki askeri birliklerden ise Cudi Dağı'nın bu noktalarına doğru top atışları yapıldı. Operasyonlar sırasında Cudi Dağı'ndan bazı noktalarında dumanların yükseldiği görüldü.