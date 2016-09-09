İstanbul Esenyurt Belediyesi tarafından Van’ın Gevaş ilçesinde yaptırılan belediye binası törenle hizmete açıldı.

AK Partili Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan'ın talebi üzerine kardeş İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu tarafından Gevaş'a yeni bir hizmet binası yaptırıldı. 4 ay önce temeli atılan ve 1 milyon liraya mal olan binanın yapılan açılış törenine Van Valisi İbrahim Taşyapan, AK Parti Van milletvekilleri Beşir Atalay ve Burhan Kayatürk, AK Partili belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

"MİLLET OLDUĞUMUZU GÖSTEREN BİR ESER"

Yoğun ilginin gösterildiği töreninde açılış konuşmasını yapan Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu'nun ilçeye sadece bina inşa etmediğini, tüm Gevaşlıların yüreğine sevgiden binalar inşa ettiğini söyledi. Hakan, "Her şey inanmakla başlar. Çok ciddi sıkıntılar yaşadık. İnancımızı eksik etmedik. Bu bina ülkenin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine bütün olarak bir millet olmanın, kardeş olmanın ne demek olduğunu bize gösteren bir eser" dedi.

Gevaş Belediye hizmet binası açıldı

"BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE GÜZEL HİZMETLER YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"



Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu da, Sinan Hakan'ın isteği üzerine böyle bir eser yaptıklarını belirterek, "Bugün burada bu güzel eseri Gevaş'ımıza kazandırdığımız için çok mutluyuz. Diğer belediyeler de bizden talep ederlerse onlara da bu tür bir eser yapabiliriz. Bizim Esenyurt'ta da çok Gevaşlı var. Bu nedenle burası da bize yabancı değil. Birlik ve beraberlik içinde güzel hizmetler yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

AK Parti Milletvekili Beşir Atalay da, binanın bir kardeşlik ve dayanışma örneği olduğunu belirterek, Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu'nun Gevaş'a büyük bir jest yaptığını ifade etti.

Yapılan konuşmanın ardından binanın açılışı yapıldı.

"ZEKİ MÜREN DE BİZİ GÖRECEK Mİ?"

Yılmaz Erdoğan'ın yönetmenliğini yaptığı Vizontele filminin çekildiği Gevaş'ta yeniden yapılan bu belediye binasında da çekimler gerçekleşmişti. Filmde ilçeye ilk defa televizyon gidecekti. Tüm ilçe televizyonun ne olduğunu merak ederken belediye başkanı halka televizyonun ne olduğunu anlatmak için balkona çıkmış ve kendince televizyonu anlatmıştı. Hafızalardan silinmeyen "Zeki Müren de bizi görecek mi?" diyaloğu da o sahnede yaşanmıştı.