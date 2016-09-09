Haydar Meriç cinayeti firarisi komiser yakalandı

FETÖ ele başı Fethullah Gülen hakkında kitap hazırlığı içerisinde olduğu sırada örgüt mensubu İstihbaratçılar tarafından yasadışı şekilde takip edilip ortadan kaybedilen ve cesedi günler sonra Akçakoça’da domuz bağı yapılmış şekilde denizden çıkan gazeteci Haydar Meriç cinayetinin firarisi komiser Tolga G. yakalandı.

Gazeteci Haydar Meriç, Fetullah Gülen aleyhinde kitap yazacağının duyulmasının ardından 31 Mayıs 2011'de Kırklareli'nde kaçırılmış, cesedi 18 Haziran 2011'de Düzce Akçakoca açıklarında bulunmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından, Meriç'in düzmece bir raporla sol terör örgütü mensubu olarak dinlenilmesi, kaçırılıp öldürülmesi ve sonrasında delillerin karartılması iddiasına ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma çerçevesinde, Meriç'in cinayeti ve Kırklareli'nde üst düzey bürokrat, siyasetçi, STK temsilcilerinin usulsüz dinlenmesine yönelik İstanbul merkezli 22 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik haziranda düzenlenen operasyon düzenlenmiş, gözaltına alınan 30 kişiden 9'u tutuklanmıştı.

YAKALANDI

Hakkında gözaltı kararı bulunmasına rağmen ele geçirilemeyen dönemin İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü çalışanı Komiser Tolga G.yakalandı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Tolga G. adliyeye sevk edildi. Şüpheli Komiser, soruşturmayı yürüten İstanbul cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz'a ifade verecek.

Şüphelinin 2012 yılında Haydar Meriç'in ortadan kaldırılması için illegal olarak çalışma yürüten İstihbarat Daire Başkanlığı, İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kırklareli İstihbarat Şube Müdürlüğü personelinin irtibatlandırılması ve koordine edilmesi faaliyetinin içinde bulunduğu tespit edilmişti.

GAZETECİ HAYDAR MERİÇ CİNAYETİNDEKİ FETÖ İZİ!