HDP'li 8 milletvekili hakkındaki "zorla getirilme" kararı

Terör örgütü PKK'nın üst yapılanması KCK ana davasında HDP Grup Başkanvekili Çağlar Demirel'in de aralarında bulunduğu 8 milletvekili hakkındaki "zorla getirilme" kararının, dava dosyasında delil olarak bulunan tape ve ses kayıtlarının milletvekillerine ait olup olmadığının bilirkişi heyetince tespit edilebilmesi için verildiği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin Anayasa'da değişiklik yapılmasını öngören kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından milletvekillerinin yargılanmasına başlandı.

Bu kapsamda 5 Eylül'de Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen KCK ana davasına ilişkin duruşmaya katılmayan HDP Milletvekilleri Osman Baydemir, Dirayet Taşdemir, Çağlar Demirel, Selma Irmak, Ahmet Yıldırım, Besime Konca, Alican Önlü ve Nadir Yıldırım hakkında "zorla getirilme" yönünde karar verildi.

Mahkemeye gelerek ifade vermeyen, dava dosyasında delil olarak bulunan tape ve ses kayıtlarının kendilerine ait olmadığını savunarak itirazda bulunan milletvekillerinin duruşmaya katılmadıkları için ses analizi yapılamadı.

- MİLLETVEKİLLERİNİN SES ANALİZİ YAPILACAK

Duruşmada verilen "milletvekilleri hakkında zorla getirilme müzekkeresi düzenlenmesi" kararının, sanıklar hazır olduklarında savunmalarıyla birlikte örnek ses kaydının bilirkişi aracılığıyla alınarak, tape görüşmelerindeki seslerin kendilerine ait olup olmadığı hususunun tespiti ve bu kapsamda bilirkişi heyetinden rapor alınması için verildiği öğrenildi.

Ayrıca, firari olan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın ağabeyi Nurettin Demirtaş ve KCK Yürütme Konseyi Üyesi Sabri Ok'un da aralarında bulunduğu 21 sanık hakkında yakalama kararı bulunuyor.