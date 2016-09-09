"Hiç bir pişmanlığım yok"

15 Temmuz kanlı darbe girişimi başarısız olan FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen ABD haber sitesi Politico'ya konuştu. Gülen, kumpas, dolandırıcılık, yasadışı dinleme ve darbe girişiminde bulunan örgütünü savundu, 'pişman değilim' dedi.

FETÖ elebaşı Gülen darbe girişimi sonrası, yabancı basına kendini acındırıp, Türkiye'yi ise karalamaya devam ediyor. Gülen, terör örgütünün faaliyetleri için 'pişman değilim' dedi. Daha da ileri gitti ABD Başkanı Obama'ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı durdurması için çağrıda bulundu.

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FETÖ'nün 15 Temmuz darbe gişiminden sonra örgüt üyelerine medya yasağı koyan FETÖ elebaşı, haber sitesi Politico'ya açıklamalarda bulundu.

Darbe girişimi, kumpas, yasadışı dinleme, dolandırıcılık, bağış paralarını iç etmek gibi yüzlerce suça bulaşan FETÖ'yü savundu. Elebaşı Gülen, pişkin açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Darbe girişiminde bulunan terör örgütünü kurmak ve yönetmekten pişman olmadığını söyledi.

FETÖ elebaşı, ABD'den medet umar tarzda yaptığı açıklamalarda, Obama'nın, zorluklara rağmen Türkiye ile ilişkisini sürdürmeye çalıştığını belirtti.

Türkiye'nin ABD ve NATO'nun çekirdek değerlerine aykırı hareket ettiği iftirasını atmaktan da geri durmadı.



