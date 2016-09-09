Himmet süiti

Bursa’da kayyum atanan Orhangazi Üniversitesi yerleşkesinin ana binası örgütün himmet karargâhı çıktı. Çatısı FETÖ elebaşısının Pensilvanya’daki inini andıran en üst katta örgüt üyelerinin konaklayacağı ve himmet toplantıları yapabileceği süitler var

Bursa Teknik Üniversitesi, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ yapılanması olan Orhangazi Üniversitesi'ni devraldı. FETÖ'nün himmet karargâhı olarak kullandığı üniversitenin örgüt üyelerince 'tıraş katı' denilen en üst katında himmet süitleri kurulduğu ortaya çıktı. SABAH'a özel açıklamalarda bulunan Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, kapalı devre özel toplantı alanlarının dizayn edildiğini belirterek, "Üniversitenin en üst katı adeta otel konforunda dizayn edilmiş. Hanımlar ve erkekler için ayrı ayrı toplantı odalarının yanı sıra himmet toplantılarının da yapıldığı özel dizayn salonlar var. Yerelde, bölge toplantılarının yapıldığı kapalı devre bir yer olarak kullanılmış. 7 yıldızlı otelin mutfağında ne varsa burada da aynı konsept kullanılmış. İç dekorasyonların yanı sıra değerini henüz tespit ettiremediğimiz tablolar mevcut. Tıraş katı denilen üst kata her personel çıkamıyor. Kata özel şifre ve kartlarla sadece asansörlerle çıkışlar yapılıyor. Tüm bunlar için özel elektronik sistem kurulmuş. Labaratuvarlar için BEBKA'dan, New York Kafe'nin işletmesi için KOSGEB'den destek alınmış" dedi.



ÇATI AMERİKAN İŞİ

Binada, FETÖ'nün diğer eğitim kurumlarında olduğu gibi gizli bölümler ortaya çıkarılırken binanın çatısı benzerini FETO'nun Pensilvanya'daki ininde ve Beyaz Saray'da görebileceğiniz şekilde tasarlanmış. Binada bulunan iki asansörden sadece biri en üst kata çıkıyor. Şifreli kartla çıkılan katta yok yok. 2 bin 200 metrekare alana sahip bu katın koridorları tek parça özel dokunmuş halıyla kaplı. Üniversitede akademik ve idari kadrolar dahil, çok az sayıda kişinin girebildiği bu katta, 4'ü süit toplam 10 yatak odası mevcut. FETÖ'nün ablaları için pembe ve ekru tonların yoğun kullanıldığı ayrı toplantı odaları tasarlanırken, duvarlardaki tablolar göz kamaştırıyor.



FETÖ'CÜ VALİ HARPUT KALMIŞ

Orhangazi Üniversitesi'ne atanan Kayyum Heyeti Başkanı Mahmut Çakmak, "Tıraş katında Bursalı işadamlarından himmet adı altında haraç alınıyordu. FETÖ'den tutuklanan eski Bursa Valisi Şahabettin Harput da Orhangazi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı olduğu dönemde burayı konaklama amacıyla kullanmıştı. Bursa imamı Cansun Sarıyıldız'ın da bu katta odası bulunuyordu ancak bilgi basında da açıkça deşifre edilince onun odası yeniden tefriş edilerek sadeleştirildi. Ben hayatımda bu kadar lüks görmedim. Kayyum olarak ilk atandığımda personel bana, 'İsterseniz üst katta çalışın' dedi. Lüksü görünce 'hayır' diyerek teklifi reddettim. Milletin parası, nasıl bir şatafat için kullanılmış, halk görsün" diye konuştu.