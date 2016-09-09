İlk ders demokrasi

Yeni eğitim yılının ilk ders zili, Demokrasi Şehitleri’ni anarak başlayacak. Öğrencilere Cumhurbaşkanı’nın okuduğu İstiklal Marşı eşliğindeki kısa film izletilecek

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz imzalı, "15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Etkinliği" konulu genelge 81 ilin valiliği ve tüm okulların müdürlerine gönderildi. Yılmaz genelgede, 15 Temmuz'da 2016 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinden askeri üniforma giymiş bir grup cuntacı terörist tarafından Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Demokrasi ve milli iradeyi hedef alan haince bir darbe girişiminde bulunulduğu ve halkın kahramanca mücadelesi sonucunda engellendiği hatırlatıldı. Genelge kapsamında 2016-2017 eğitim öğretim yılının ilk haftasında, tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında, 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri anma teması ile etkinlikler yapılacak. Öğrencilere, milli birlik ve demokrasi konusunda farkındalıkları artırılacak. Okulların açıldığı ilk gün okul müdürü bir konuşma yaparak, günün anlam ve önemine uygun, toplumun her kesimini kucaklayan, milli birlik ve beraberliği vurgulayan Mehmet Akif Ersoy, Nazım Hikmet, Necip Fazıl Kısakürek, Ahmet Arif Şiirleri ve Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleri ile 15 Temmuz günü yaşananlar anlatılacak. Şehit ve gazi hikâyeleri aktarılacak.



15 TEMMUZ FİLMİ İZLETİLECEK

Konferans salonlarında ve sınıflarda ise öğrencilere izletilmek üzere yaklaşık yedi dakikalık bir film izletilecek. İstiklal Marşı temel alınarak oluşturulan filmde, Cumhurbaşkanının okuduğu İstiklal Marşı eşliğinde, 15 Temmuz günü yaşanan mücadelede, millet olarak tek yürek oluşumuz izletilecek. Filmde, öğrencileri olumsuz etkileyecek şiddet içirikli görseller ile siyasi simgelere yer verilmeyecek. Ayrıca öğrencilere okulun ilk günü dağıtılmak üzere bir Demokrasi kitapçığı hazırlandı. Kitapçıkta, bu süreçte sıkça duyulan sözcükleri açıklayan bir 15 Temmuz Sözlüğü, 15 Temmuz günü kronolojik olarak yaşananlar, milletin darbecilere karşı direnişi, şehitler ve Demokrasi meydanlarının fotoğrafları yer alacak.



MÜFREDATTAN BİLE FG ÇIKTI

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından 28 bin kişiyi örgüt ile bağlantısından dolayı ihraç eden MEB, Talim Terbiye Kurulu'nun onayından geçen 58 kitabın da yazarlarını ihraç etti. İhraç edilen yazarların kitapları da özel bir komisyon tarafından incelemeye alındı. Uzman ekip, ilkokul, ortaokul ve lise kitaplarında çok sayıda örgüt propagandası tespit etti. FETÖ izleri, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Kuran-ı Kerim, Hz. Muhammed'in hayatı, sosyoloji, İngilizce, Coğrafya, Sosyal Bilgiler, İmam Hatip Liselileri için Karşılaştırmalı Dinler Tarihi, Spor ve Beslenme ders kitaplarında tespit edildi. Kitapların içinde Fetullah Gülen (FG) şifrelerinin okuma parçalarının içine dağıtıldığı, terörist başı Gülen'in konuşma metinlerinin ünlü yazarların yazılarının içine yerleştirildiği, cevap anahtarlarında şifre olarak "FG"nin kullanıldığı gibi örnekler bulundu. Ayrıca FETÖ örgütünün ideolojik söylemleri, "Hizmet harekâtı" gibi kelimeleri de yerleştirdikleri öğrenildi. 19 Eylül'de açılacak olan yeni eğitim öğretim döneminde 16 milyon öğrenciye ücretsiz olarak dağıtılacak ders kitaplarından söz konusu FETÖ izi taşıyan kitaplar çıkarıldı. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın talimatıyla kitaplar yeniden yazılarak yayımlanacak.