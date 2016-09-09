İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

Gaziosmanpaşa ve Sultangazi'de, uyuşturucu kaçakçılarına yönelik helikopter destekli operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa ve Sultangazi'de tespit edilen adreslere Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve narkotik polislerinin desteğiyle bin civarında emniyet mensubunun katıldığı operasyon düzenledi.

Operasyonda, başta Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi ve Karayolları Mahallesi ile Sultangazi Yunus Emre, 75. Yıl ve Gazi Mahalleleri olmak üzere 80'e yakın adrese Özel Harekat polisleri öncülüğünde giren ekipler, zanlıları yakaladı.

Çevik Kuvvet ve motosikletli narkotik polisleri, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Operasyonun yapıldığı bölgede polis helikopteriyle uçan ekipler ise havadan koordinasyon sağladı.

Şüphelilerin evleri ve gösterdikleri yerlerde, saklanan uyuşturucuları bulmakta uzman narkotik köpeklerinin de kullanıldığı aramalar yapıldı.

Aramalarda, çok miktarda uyuşturucu hap, esrar ve Hint keneviri ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Bunların yanı sıra uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen çok miktarda para bulundu.

Merkez Mahallesi'ndeki tek katlı bir evde, Türkiye'ye kaçak yollardan girdikleri öne sürülen 33 Pakistanlı yakalandı. Gözaltına alınan bu kişiler, yasal işlemler için Gaziosmanpaşa Polis Merkezi'ne götürüldü.

Operasyon kapsamında aramaların sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği bildirildi.