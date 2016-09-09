İzmir'de 16 kişi FETÖ'den tutuklandı

İzmir'de, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin 4 ilde eş zamanlı düzenlediği operasyonla gözaltına alınan 26 şüpheliden 16'sı çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin İzmir, Ankara, Erzurum ve Manisa'da eş zamanlı yaptıkları FETÖ'ye yönelik operasyonda 26 şüpheliyi gözaltına aldı. Fethullahçı Terör Örgütü'ne finansal kaynak aktardıkları iddia edilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İzmir Adliyesi'nde 26 şüpheliden 16'sı çıkarıldıkları nöbetçi mahkemede ''silahlı terör örgütü üyesi olmak'' suçundan tutuklanırken, bir kişinin salıverilmesine, 9'unun da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi. Öte yandan zanlıların, örgüte "himmet" ve "kurban bağışı" adı altında finansal destek sağladıkları, toplanan kurban paralarını Pensilvanya'ya gönderdikleri, bu paralarla gruplar halinde yurtdışı seyahatlerine çıktıkları iddia edilmişti.

Karaman'daki FETÖ operasyonuna 7 tutuklama

Karaman'da FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 1'i kadın 21 kişiden 7'si tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturmalar kapsamında, Karaman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Karaman merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda haklarında yakalama bulunan 30 kişiden 1'i kadın 21 kişi sabaha karşı evlerinde gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 21 kişiden 7'si tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, 14 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Aydın'da 5 sağlık çalışanı tutuklandı

Aydın'da FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 11 sağlık çalışanından 5'i tutuklandı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında önceki günlerde gözaltına alınan 11 sağlık çalışanı, emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde Aydın Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıktaki sorgularının ardından 1 kişi serbest bırakılırken, diğer 10 sağlık görevlisi ise tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.



Hakim karşısına çıkan 5 sağlıkçı tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.