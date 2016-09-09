Kaçak savcılar FETÖ abisi çıktı

TSK’daki FETÖ’cü askerlerin örgüt abileri için operasyon başlatıldı. Asker FETÖ’cülerin bir dönem ağabeyliğini yapan ilginç isimler belirlendi. Kaçak savcılar Fikret Seçen, Hikmet Usta, Hüseyin Ayar, Mehmet Yüzgeç bu isimlerden bazıları çıktı. Kaçak savcıların da aralarında bulunduğu 40 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Evlerinde arama başlatıldı.

Fethullahçı Terör Örgütü'nün Türk silahlı Kuvvetleri(TSK)'ndeki yapılanmasına ilişkin ilginç bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor.



Fethullahçı örgüt tarafından yeltenilen 15 Temmuz darbe girişi ardından başlatılan "Darbe soruşturması" çerçevesinde ifadelerine başvurulan şüpheli subayların ifadelerinden yola çıkan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ilginç bir operasyon için düğmeye bastı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmail Uçar tarafından koordine edilen Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılarından Can Tuncay, yürüttüğü darbe soruşturması çerçevesinde çok sayıda FETÖ'cü TSK personelinin ifadesine başvurdu. Bu ifadelerde önemli itiraflarda bulunan subaylar oldu. Bu itirafçı subaylar, örgütteki sivil ağabeylerinin isimlerini verdi. İtiraflar doğrultusunda FETÖ askerin sivil ağabeylerine yönelik operasyon başlatıldı.



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Dosya kapsamında 40 kişilik bir şüpheli listesi belirlenirken listede sürpriz isimler bulunması dikkat çekti. Bazı subayların itirafları üzerine Firari eski savcılar Fikret Seçen, Hikmet Usta, Hüseyin Ayar, Mehmet Yüzgeç ve İbrahim Ethem Kuriş'in örgütün asker yapılanmasında bir dönem ağabeylik yaptıkları belirlendi. Bu şüphelilerin daha sonra ise semt ve bölge ağabeyliğine terfi ettikleri saptandı.

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ADRESLERİNDE ARAMA



Eski savcılarda dahil 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken adreslerinde arama işlemi başlatıldı. İstanbul Terörle Mücadele Şube ekiplerinin yürüttüğü operasyon kapsamında firari savcıların adreslerin de arama işlemi gerçekleştirildiği öğrenildi.