Kuzey Irak'a hava operasyonu

TSK sabah saatlerinde Kuzey ırak'ta bulunan PKK kamplarına yapılan operasyonlar hakkında bir açıklama yayınladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'a düzenlenen hava harekatı ile bölgede tespit edilen 3 hedefin imha edildiğini açıkladı.

ANLIK İSTİHBARAT İLE HAREKAT BAŞLADI

TSK'dan yapılan açıklamada, 09 Eylül 2016 tarihinde 13.11-15.34 saatleri arasında Irak kuzeyi Avaşin/Basyan ve Hakurk bölgelerine alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlenen bölgede tespit edilen 3 hedefin ateş altına alınıp imha edildiği belirtilerek görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri kaydedildi.

BAYRAKTAR 2 TERÖRİSTİ ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Öte yandan sabah 11.00 sularında Çukurca Uzunudere bölgesinde Bayraktar silahlı İHA'nın tespit edilen 2 teröristi yapılan hava taarruzu sonucunda etkisiz hale getirdiği ifade edildi.

Çukurca'da 186 olan etkisiz hale getirilen terörist sayısı 188'e yükseldi.

ÇUKURCA'DA PKK'LI HAİNLERE AİT MÜHİMMATLARI ELE GEÇİRDİ