‘Mahkeme çağırıyorsa tıpış tıpış gelecekler’

Başbakan Yıldırım ifadeye çağrılan HDP’li milletvekillerine seslendi: Türkiye bir hukuk devleti, hukuk devletinin gereğini yapacak. Mahkeme çağırıyorsa, tıpış tıpış gelip ifadesini verecek

Başbakan Binali Yıldırım dün Ankara Gölbaşı'nda gerçekleşen Valiler Toplantısı'na katıldı. Yıldırım burada yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

FETÖ darbe girişimi sonrası açığa alınan kamu görevlileri var. 17-25 Aralık sonrası dedik. Öncesi geçerli değil. Bu örgütle irtibatlı iltisaklı iş yapanlar var ise bunların mazur görülmesi masum görülmesi asla düşünülemez.

Çukurca'da 25 yıldır girilmeyen yere girildi. Adamlar orada kendilerine göre yapı kurmuş. İnsanları çağırıp hesap soruyor. Şimdi darmadağın oldu, helak oldu gittiler. Tespit edilen yere gideceğiz. "Efendim burası riskli" evet riskli, tedbiri alacağız. Tendürek dağı da riskliydi, kuşatıldı, girildi en önemli adamlarından birisi halledildi. Birisi takipte, halledilecek.

Terörle iltisaklı parti çıkmış, 'Efendim işte bu belediyelere falan ilişirseniz, şöyle yaparsanız böyle yaparsanız sivil direniş başlatacağız.' Öyle dışarıdakilerin sırtını sıvazlamakla, üç beş tane silah ellerine vermekle, kendilerini bu büyük devlete, bu büyük millete kafa tutacaklarını mı zannediyorlar? Kusura bakmasın, daha onların söylediği 6-7 Ekim'in hesabı duruyor, önce o hesabı verecekler, sonra da büyük laflar etmenin ne demek olduğunu görecekler. Türkiye bir hukuk devleti, hukuk devletinin gereğini yapacak. Mahkeme çağırıyorsa, tıpış tıpış gelip ifadesini verecek, yağma yok.

KHK'da terörle iltisaklı ve irtibatlı destek veren belediyelerle ilgili düzenleme yapıldı. Yasayı uygularken asla tereddüt etmeyin. Gençleri dağa teşvik edip götürenleri, ömrünün baharında yok olup gitmesine vesile olanlara asla prim vermeyin, gereğini yapın.