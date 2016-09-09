Nusaybin'de bazı mahalleler riskli alan ilan edildi

Bakanlar Kurulu, Mardin'in Nusaybin ilçesindeki 9 mahalle içerisinde kalan bazı yerlerin riskli alan ilan edilmesine karar verdi.

Bakanlar Kurulu, Mardin'in Nusaybin ilçesindeki 9 mahalle içerisindeki yerlerin riskli alan ilan edilmesine karar verdi. Mardin'in Nusaybin ilçesindeki bazı mahallelerin içerisindeki alanların riskli alan ilan edilmesi hakkındaki Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu karar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 5 Eylül 2016 tarihli yazısı üzerine, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri kapsamında alındı. Buna göre, Nusaybin'deki Abdülkadirpaşa, Akçatarla, Bahçebaşı, Çatalözü, Çelikyurt, Kışla, Yakınköy, Yenituran ve Yıldırım mahallelerinde bulunan alanlar riskli alan ilan edildi.