Valiler ve emniyet müdürleri kararnamesi yayınlandı

Valiler Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz merkeze çekildi, yerine Selami Altınok getirildi. Öte yandan 6 ilin valisi değişirken, 4 vali merkeze alındı.
OHAL kapsamında yeni Kanun Hükmünde Kararnameler Resmi Gazete'de yayımlandı. 10 Eylül 2016 tarihli ve 29 bin 827 sayılı Resmi Gazete yayımlandı.
Valiler Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz merkeze çekildi, yerine Selami Altınok getirildi. Öte yandan 6 ilin valisi değişirken, 4 vali merkeze alındı.
Ankara Valisi Mehmet Kılıçlar merkeze çekildi, yerine Hatay Valisi Ercan Topaca atandı. Artin Valisi Muhterem İnce, İçişleri Müsteşarı oldu.