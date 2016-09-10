Akşener’den itiraf gibi savunma!

17/25 Aralık operasyonundan bu yana FETÖ medyası tarafından desteklenen, teröristbaşının desteği ile Bakan yapıldığı ortaya çıkan, “İktidara gelirsek FETÖ’cü polisleri serbest bırakacağım” açıklamaları yapan Meral Akşener’in MHP Disiplin Kurulu’ndaki ifadesi ortaya çıktı. Akşener ifadesinde “Fetullahcı değilim ama her Ülkücü gibi Allah dostlarını severim” diyor. Akşener’in bu sözleri “itiraf gibi savunma” yorumlarına yolaçtı.

MHP'den önceki gün ihraç edilen genel başkan adayı Meral Akşener'in, Merkez Disiplin Kurulu'na yaptığı savunmada, kendisine yönelik "FETÖ'cü" iddialarına mutasavvıf ve âlim Yunus Emre, Ahmet Yesevi, Şeyh Edebali gibi isimleri örnek göstererek yanıt verdiği ortaya çıktı. Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, Meral Akşener'e MHP Merkez Disiplin Kurulu (MDK) savunma için kurultay sürecinde 57 ayrı eylemi için sorular yöneltti. Akşener'e Balıkesir mitinginde sarfettiği "Faili meçhuller kabulümdür" sözü de soruldu.

FAİLİ MEÇHULLERE CEVAP VERDİ

Akşener "Faili meçhul cinayetler, PKK ve yandaşlarının benim İçişleri Bakanlığı yaptığım tarihten önceki dönemlere ait, yıllardır ortaya attıkları iddialardır" dedi. "Olağanüstü kongre süreci ile birlikte bu iddialardaki olayları benim İçişleri Bakanlığım zamanında yapılmış gibi gösteren sosyal medyadaki paylaşımlar üzerine onlara verilmiş bir cevaptır" diyen Akşener, "Aksine bu beyan, faili meçhullerin kabulü değil, iddialara ironik bir cevap niteliğindedir" diye yanıt verdi.

FETULLAH GÜLEN ALLAH DOSTU MU SAYIN AKŞENER?

Akşener, "Hiçbir zaman Fethullahçı olmadım. Fethullahçı olsam söylerdim. Başka bir tarikat ve cemaatten de olmadım. Ülkücü, inancı için her şeyi göze almış insandır. Ben, her ülkücü gibi Allah dostlarını severim. İnsanlarımızın manevi terbiyesiyle uğraşanlara hürmetim ve muhabbetim vardır. Ancak bizde "devlet esastır" ve "otorite asla tecezzi etmez" diye konuştu.

Akşener'in bu ifadesi sosyal medyada "Fetullah Gülen Allah dostu mu? Bu nasıl bir savunma sayın Akşener? Bu savunma ile FETÖ bağlantınızı itiraf etmiş olmuyor musunuz?" şeklinde tepkilere neden oldu.

"MERAL AKŞENER'İ GÜLEN, BAKAN YAPTI"

MERAL AKŞENER İHRAÇ EDİLDİ