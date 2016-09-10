İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, telsizden geçtiği anonsla teşkilatının Kurban Bayramı'nı kutladı. Çalışkan, telsizden verdiği mesajda, "Modern milli mücadelenin yaşandığı bugünlerde ortak bir geçmişi ve ortak bir gelecek hayalini paylaşan kardeşleri birbirine düşürmek isteyen hainler, şunu asla unutmasınlar ki, kahraman polisimiz olduğu sürece bizlere emanet vatanımızın birliğini ve beraberliğini asla bozamayacaklardır" dedi.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, telsizden geçtiği anonsla teşkilatının Kurban Bayramı'nı kutladı.

Çalışkan, konuşmasında, Türkiye ile birlikte polis teşkilatının da ağır bir imtihandan geçtiğini belirterek, "Modern milli mücadelenin yaşandığı bugünlerde ortak bir geçmişi ve ortak bir gelecek hayalini paylaşan kardeşleri birbirine düşürmek isteyen hainler, şunu asla unutmasınlar ki, kahraman polisimiz olduğu sürece bizlere emanet vatanımızın birliğini ve beraberliğini asla bozamayacaklardır." ifadelerini kullandı.

Hac ibadetinin ifa edildiği bu mübarek günlerde; dilleri, ırkları, renkleri, kültürleri ve coğrafyaları farklı milyonlarca Müslüman'ın, Arafat meydanında dualar eşliğinde bir bütün olarak kardeşlik manzarası sergilediğini anlatan Çalışkan, şunları söyledi:

"Bizler, bu kardeşliğin bozulmasına asla müsamaha göstermeyeceğiz. Canımız kanımız pahasına görevimizi yerine getireceğiz.

İstanbul polisi olarak; zor zamanlarda devletimizin ve milletimizin yanında yer alarak, tarihe teşkilatımız adına iftihar vesilesi olacak, örnek gösterilecek bir iz bırakacağımıza inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, ülkemizin huzur ve güvenliği, bölünmez bütünlüğü uğrunda verdiğimiz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anar, gazilerimiz ve gurur verici başarılarla teşkilatımızın göğsünü kabartan siz değerli çalışma arkadaşlarımın, eş ve çocuklarınızın Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlar, her birinizi ayrı ayrı gözlerinizden öperim. Allah hepimizi korusun."