Can Dündar’a hakime iftiradan 4 yıl istendi

Terör örgütünün yayın organı Özgür Gündem Gazetesi’nde nöbetçi genel yayın yönetmenliği yaptığı gün, İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimi Bekir Altun hakkında iftira ve hakaret içerikli haber yayınlatan Can Dündar’ın 4 yıla kadar hapsi istendi.

Cumhuriyet Gazetesi eski genel yayın yönetmeni Can Dündar hakkında terör örgütünün yayın organı kapatılan Özgür Gündem Gazetesi'nde nöbetçi yayın yönetmenliği yaptığı gün gazetede İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimi Bekir Altun'a iftira atılıp hakaret edildiği gerekçesiyle 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Can Dündar 22 Haziran 2016 günü Özgür Gündem Gazetesi'nde nöbetçi genel yayın yönetmenliği yapmıştı. Gazetenin o gün ki sayısında İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimi Bekir Altun iftiraya uğradığı gibi hakarete de maruz kaldı. Altun, gazete sorumlularından şikayetçi oldu.

İFADEYE GİTMİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye davet edilen Dündar, tebligata rağmen ifadeye gitmedi. Dündar bir süre sonra yurtdışına çıktığı bir süre yurtdışında yaşayacağını açıkladı.

Kişilerin şeref ve haysiyetini zedeleyici ifadelerin yer aldığı haberden dolayı Can Dündar ve söz konusu gazetenin sorumlu yazı işleri müdürü İnan Kızılkaya hakkında 3 aydan 4 yıla hapis istemiyle dava açıldı. Özgür Gündem'in davaya konu olan haber ile ilgili tekzip de yayınlamak zorunda kaldığı öğrenildi.

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