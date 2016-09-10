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Cudi Dağı'nda PKK'ya operasyon!

  • DHA
  • Giriş Tarihi: 10.9.2016 02:06
Cudi Dağı'nda PKK'ya operasyon!
Cudi Dağı'nda PKK'ya operasyon!

'taki Cudi Dağı'nda PKK'lıları etkisiz hale getirmek için operasyon başlatıldı. PKK'lıların bulunduğu alanlara top atışları gerçekleştirildi.

'ın Silopi İlçesi'nin kuzeyinde yer alan Cudi Dağı'nda tespit edilen bir grup PKK'lı teröristin etkisiz hale getirilmesi için operasyon başlatıldı.

Şırnak 23'üncü Sınır Tümen Komutanlığı'na bağlı birliklerce yürütülen operasyonlarda Cudi Dağı'nın güney yamacı olan Körseli ve Derebaşı bölgesinde teröristlerin kıskaca alındığı öğrenildi.

Silopi'deki askeri birliklerden ise Cudi Dağı'nın bu noktalarına doğru top atışları yapıldı. Operasyonlar sırasında Cudi Dağı'ndan bazı noktalarında dumanların yükseldiği görüldü.