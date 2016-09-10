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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve John Kerry telefonda görüştü

  • DHA
  • Giriş Tarihi: 10.9.2016 18:48 Güncelleme Tarihi: 10.9.2016 18:56
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve John Kerry telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve John Kerry telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'li mevkidaşı John Kerry ile 'deki ateşkes hakkında telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Dışişleri Bakanı John Kerry ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede Bakan Çavuşoğlu, 'de kapsamlı bir çatışmasızlık ortamı tesis edilmesine ve insani yardımlara ilişkin düzenlemeler içerdiği açıklanan ABD ve Rusya arasındaki mutabakattan ve bu mutabakatın Kurban Bayramı öncesinde sağlanmasından dolayı duyulan memnuniyeti dile getirdi.

Bakan Çavuşoğlu devamla, düzenlemelerin sekteye uğramaması için Türkiye'nin elinden geleni yapacağını vurguladı. ABD Dışişleri Bakanı Kerry'nin de sürece Türkiye'nin verdiği destekten dolayı Bakan Çavuşoğlu'na teşekkür ettiği öğrenildi.

Görüşmede ayrıca 'deki son durumun da değerlendirildiği belirtildi.