Hacıların elektronik bileklik takması zorunlu olacak

Önümüzdeki yıldan itibaren hacı adaylarının kimlik ve sağlık bilgilerini taşıyan elektronik bileklik takması zorunlu olacak.

Geçtiğimiz yıl Mekke'de şeytan taşlamaya giden hacı adayları arasında izdiham çıkmış ve resmi rakamlara göre 769 kişi ölmüştü. Suudi Arabistan, izdihamın faturasını, yabancılara kesti.

Suudi yönetimi de kaçak haccın önüne geçmek için, hacı adaylarının kimlik ve sağlık bilgilerinin içinde bulunduğu elektronik bilezik uygulamasını geliştirdi. Hac vizesi alan herkese birer elektronik bilezik verilecek. Hacı adayları şeytan taşlamaya ya da Arafat'a giderken bu bilezikleri kullanacaklar.

Elektronik bileziği olmayan, Hac ibadetinin olmazsa olmazı şeytan taşlamayı yapamayacak. Şeytan taşlamayan hacı olamayacağı için kaçak hacı adaylarının bölgeye gelmesinin cazibesi ortadan kalkacak.

Suudi yönetimi elektronik bilezik dağıtmakta geç kaldığından uygulama önümüzdeki hac döneminde başlayacak.