Şırnak’ın Silopi ilçesinde 8-9 Eylül tarihlerinde düzenlenen operasyonda, terör örgütüne ait çok sayıda silah, patlayıcı ve örgütsel malzeme ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Silopi ilçesinde 8-9 Eylül tarihleri arasında düzenlenen 172'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı P. Er İsmail Çil Operasyonu'nda terör örgütüne ait çok sayıda silah, mühimmat, patlayıcı ve örgütsel malzeme ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde, Jandarma Özel Harekat Komutanlığı tarafından ilçenin Kösreli mevkisinde yapılan arama çalışmalarında, Land Rover marka araç, yabancı plakalı ve plakasız BMW marka 2 adet araç bulundu. BMW'de uyku tulumu, şeker ve çay bulunurken, Land Rover'da ise herhangi bir şey bulunmadı. Araçlar kontrollü bir şekilde patlatılarak, imha edildi.



Çakırsöğüt 1'inci Jandarma Komando Tabur Komutanlığı tarafından D mevzisinde yapılan çalışmada el yapımı patlayıcı bulunarak, kontrollü bir şekilde imha edilirken, 72-36 koordinatlarında yapılan aramada 15 metre kablo 1 adet çaydanlık, 3 adet 60 litrelik benzin bidonu, mangallık demir, bol su petleri, 1 adet uyku tulumu ele geçirildi. Şırnak JÖH Tabur Komutanlığı tarafından 72-37 koordinatlarında ise battaniyeye sarılı 50 kilogram gübre bulunarak, imha edildi.



Çakırsöğüt 4. Jandarma Komando Tabur Komutanlığı timleri tarafından Kösreli 72-36 koordinatında yapılan çalışmada mağara tespit edildi. Mağarada yapılan aramada, 2 adet tabanca, 1 adet silah seti, susturucu, 2 adet tabanca şarjörü, 100 adet 5,56 mermi, 8 adet 7,65 mühimmat, 1 adet silah üstü termal kamera, 1 adet silah üstü gece görüş, 1 adet cep telefonu, 1 adet açık ölçer, 1 adet sim kart, 2 adet cep telefonu bataryası, 3 adet Rus tipi el bombası, 1 adet sivil kıyafet, 30 adet 9 milimetre tabanca mühimmatı 9 adet pil ele geçirildi.



Görümlü Jandarma Komando Tabur Komutanlığı tarafından Körseli 72-36 koordinatlarında mağara girişinde tespit edilen cep telefonu düzenekli el yapımı patlayıcı yerinde imha edilerek, mağaraya girildi. Mağara içerisinde yapılan aramada, tüp, yaşam malzemeleri ve el bombası bulunarak, imha edildi. Ayrıca, bölgede 3 Kanas keskin nişancı tüfeği, 1 adet Kanas dürbünü, 3 adet Kanas şarjörü, 7 adet AK-47 şarjörü, 1 adet gündüz görüş dürbünü, 30 adet pil, 9 adet el kitabı, 1 adet teröriste ait kimlik ele geçirildi. Çakırsöğüt Jandarma Komando Tabur Komutanlığı timleri ise, 71-35-72-35 koordinatlarında 2 adet el yapımı patlayıcı tespit ederek, kontrollü bir şekilde imha etti.



Öte yandan, operasyon sırasında, Nuvalşahat bölgesinde Çakırsöğüt 1'inci Jandarma Komando Tabur Komutanlığı timlerine roketatarlı saldırı düzenlendi. Düzenlenen saldırıda herhangi bir zayiat meydana gelmedi.