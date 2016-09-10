Sınırda 7 günde 534 kaçak yakaladı

Edirne’de son bir haftada sınır bölgelerinde yapılan denetimlerde yasa dışı yollardan Yunanistan’a gitmek isteyen 534 kaçak yakalandı.

54'ncü Mekanize Tugay Komutanlığına bağlı sınır birlikleri 2-9 Eylül tarihleri arasında yaptıkları kontrollerde yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isteyen aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu Suriye, Pakistan, Irak, Afganistan, Filistin, Cezayir, İran Tunus ile Bangladeş uyruklu 534 kaçak/sığınmacı yakaladı. Kaçaklar işlemlerinin ardından Edirne Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken, olaylara ilişkin başlatılan soruşturmalar sürüyor.