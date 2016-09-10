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TSK 15 Temmuz'dan sonra ilk defa personel sayısını açıkladı

  • Giriş Tarihi: 10.9.2016 07:45 Güncelleme Tarihi: 10.9.2016 08:11
TSK 15 Temmuz'dan sonra ilk defa personel sayısını açıkladı
TSK 15 Temmuz'dan sonra ilk defa personel sayısını açıkladı

Türk Silahlı Kuvvetleri, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Eylül ayında bünyesinde bulundurduğu ve personel sayısını açıkladı. Darbe girişimi sonrasında ilk kez yapılan açıklamada, FETÖ'cü asker ve sivil personelin açığa alınmasıyla toplam sayıda büyük düşüş yaşandığı görüldü. Rakamlar incelendiğinde profesyonel askerlik çalışmaları çerçevesinde Sözleşmeli Er sayısının ise yükseldi.

Komutanlığı'nın 'na bağlanması nedeniyle ve personelsayısında açıklama yapılmadı.

General/Amiral

Mayıs: 385
Eylül: 206

Subay

Mayıs: 39.553
Eylül: 29.946

Astsubay

Mayıs: 96.593
Eylül: 67.646

Uzman Erbaş

Mayıs: 73.716
Eylül: 48.879

Sözleşmeli Er

Mayıs: 11.547
Eylül: 15.888

İKİ YENİ KARARNAMEYLE İHRAÇ EDİLENLERİN LİSTESİ

Mevcut Uzman Personel Toplamı: 162.565

Yedek Subay

Mayıs:7.087
Eylül: 5.827

Erbaş/Er

Mayıs: 311.245
Eylül: 182.784

Yükümlü Personel Toplamı: 188.611

Askerî Personel Toplamı: 351.176

Kuvvet Komutanlıkları Sivil Memur/İşçi: 30.779

Milli Savunma Bakanlığı Sivil Memur/İşçi: 6.439

Genelkurmay Başkanlığı Sivil Memur/İşçi: 3.301

Sivil memur

Mayıs: 51.923
Eylül: 40.519

Kaynak: http://www.tsk.tr/

TSK'DAN İHRAÇ EDİLEN GENERALLER