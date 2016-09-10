TSK 15 Temmuz'dan sonra ilk defa personel sayısını açıkladı

Türk Silahlı Kuvvetleri, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Eylül ayında bünyesinde bulundurduğu asker ve personel sayısını açıkladı. Darbe girişimi sonrasında ilk kez yapılan açıklamada, FETÖ'cü asker ve sivil personelin açığa alınmasıyla toplam sayıda büyük düşüş yaşandığı görüldü. Rakamlar incelendiğinde profesyonel askerlik çalışmaları çerçevesinde Sözleşmeli Er sayısının ise yükseldi.
Jandarma Komutanlığı'nın İçişleri Bakanlığı'na bağlanması nedeniyle asker ve personelsayısında açıklama yapılmadı.
General/Amiral
Mayıs: 385
Eylül: 206
Subay
Mayıs: 39.553
Eylül: 29.946
Astsubay
Mayıs: 96.593
Eylül: 67.646
Uzman Erbaş
Mayıs: 73.716
Eylül: 48.879
Sözleşmeli Er
Mayıs: 11.547
Eylül: 15.888
Mevcut Uzman Personel Toplamı: 162.565
Yedek Subay
Mayıs:7.087
Eylül: 5.827
Erbaş/Er
Mayıs: 311.245
Eylül: 182.784
Yükümlü Personel Toplamı: 188.611
Askerî Personel Toplamı: 351.176
Kuvvet Komutanlıkları Sivil Memur/İşçi: 30.779
Milli Savunma Bakanlığı Sivil Memur/İşçi: 6.439
Genelkurmay Başkanlığı Sivil Memur/İşçi: 3.301
Sivil memur
Mayıs: 51.923
Eylül: 40.519
Kaynak: http://www.tsk.tr/TSK'DAN İHRAÇ EDİLEN GENERALLER