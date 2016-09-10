Edirne'de düzenlenen operasyonlarda yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen 534 kaçak yakaladı.

Edirne'de 54. Mekanize Tugay Komutanlığına bağlı sınır birlikleri, 2-9 Eylül tarihlerinde yaptıkları operasyonlarda, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu Suriye, Pakistan, Irak, Afganistan, Filistin, Cezayir, İran Tunus ve Bangladeş uyruklu 534 kaçak ve sığınmacı tespit etti.

Yakalanan kaçaklar işlemlerinin ardından Edirne Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

İŞTE AVRUPALILARI ŞAŞKINA ÇEVİREN KAÇAK GÖÇMENLER!

152 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI