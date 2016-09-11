Arefe günü ve bayramda bankalar açık mı?

Kurban bayramına bir gün kaldığını gösteren arefe günü Pazar’a denk geldi. Paraları Bankalarda olanlar için kartsız para çekme, EFT ve havale yapmak için “arefe günü bankalar açık mı?” sorusu yanıt buldu. Buna göre arefe günü bankacılık işlemi yapmak isteyenler üzülecek…

Arefe gününün Pazar gününe isabet etmesi bazı vatandaşların 2016 Kurban Bayramına girilirken hazırlıksız yakalanmasına neden oldu. Peki Bayram için Kurbanlık alma işlemini son güne bırakanlar ve alışveriş için izin bekleyen vatandaşlar kartsız işlem ve para transfer yöntemleri EFT ve havaleyi kullabilecek mi?

AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?

Vatandaşların bayram önü son gün olan "arefe günü bankalar açık mı?" sorusu tatilin 9 güne çıkarılması ile ilgisi olmaksızın yanıt buldu. Pazar günü normalde de kapalı olan bankalar bu bayram arefe günü açık olmayacak. Buna bağlı olarak bankaların sistemlerinden EFT ve Havale işlemleri de yapılamayacak.

BAYRAM'DA BANKALAR AÇIK MI?

Arefe günü bankaların açık olmaması bayram tatili süresince devam edecek. Böylece '16 Eylül Cuma günü bankalar açık mı?' sorusu da yanıt buluyor. Kurban bayramı Perşembe günü bitmesine rağmen tatilin 9 gün olması nedeniyle Cuma günü de bankalar açık olmayacak.

