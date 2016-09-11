Başbakan Binali Yıldırım: Terör tasfiye olana kadar durmayacağız

Terörle mücadelede kararlılık mesajlarının damga vurduğu Bayram mesajlarına Başbakan Binali Yıldırım'ın mesajı da eklendi. Yıldırım, 'Terör tasfiye olana kadar mücadelemiz sürecek' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım Kurban Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayınladı. Vatandaşların ve tüm İslam aleminin Bayramını tebrik eden Başbakan Yıldırım'ın mesajında terörle mücadelede kararlılık ve birlik beraberlik vurgusu vardı. İşte Yıldırım'ın açıklamasından öne çıkanlar:

"Herkes şundan emin olsun ki, ihanet şebekeleri, saçtıkları nifak tohumlarıyla böyle yekvücut olmuş bir milletin bütünlüğüne asla halel getiremeyecekler. İhtilaf ve gerilim alanlarını derinleştirmeye çalışanlara karşı milletçe kardeşlik ve adaletten yana olacak, bizi tek millet haline getiren kutlu değerlere dört elle sarılmaktan vazgeçmeyeceğiz. Birliğimize kasteden, gücümüzü kırmak isteyen bütün o kirli oyunlar beyhudedir. Allah'ın izniyle hiçbir ihanet şebekesi bu milletin. Terörle mücadele kararlılığımızı kimsenin kırmasına izin vermeyiz. Terör tasfiye olana kadar mücadelemiz sürecek. "