Cerablus aydınlandı

DAEŞ’ten temizlenen Cerablus’ta günlük hayat normale dönüyor. Gaziantep’ten çekilen elektrik hattı Cerablus’u aydınlatmaya başladı. Gaziantep Karkamış hattında bayram yoğunluğu yaşanıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 24 Ağustos'ta başlattığı Fırat Kalkanı Harekâtı ile DAEŞ'ten temizlenen Cerablus'ta günlük yaşam normale dönüyor. Gaziantep Karkamış'taki trafonun devreye alınması ve çekilen 3 kilometrelik hattın tamamlanmasıyla Cerablus'a dün ilk kez saat 17.50 itibariyle elektrik verilmeye başlandı. Karkamış Dağıtım Merkezi'nden sağlanan elektriğin devreye girmesiyle Cerabluslular 3 yıl sonra aydınlandı ve çifte bayram coşkusu yaşadı. DAEŞ yönetiminde kente jeneratörle elektrik sağlanıyordu. Halk günde sadece 2 saat elektrik alabiliyordu.

BAB İÇİN HAZIRLIKLAR TAMAM

Fırat Kalkanı Harekatı'yla Mehmetçik'in bölgedeki terör örgütleriyle kararlı mücadelesi de sürüyor. Operasyonun 18. gününde 10 DAEŞ hedefi Fırtına obüsleriyle 25 kez vuruldu. Havahöyük Köyü ve Havsa yolundaki DAEŞ mevzileri de F-16'larla imha edildi. Harekatın ilk gününden bu yana toplam 501 terör hedefine 2 bin 189 atım yapıldı. DAEŞ'liler ise El Bab'a doğru çekildi. Üç koldan El Bab'a doğru ilerleyen Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, bayram sonrası büyük El Bab operasyonuna hazırlanıyor. Bu arada 7 TIR'ın taşıdığı 35 pikap Karkamış'tan Cerablus'a gönderildi.