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Doğu ve Güneydoğu'da erişimi normale döndü

  • DHA
  • Giriş Tarihi: 11.9.2016 13:18 Güncelleme Tarihi: 11.9.2016 13:22
Doğu ve Güneydoğu'da internet erişimi normale döndü
Doğu ve Güneydoğu'da internet erişimi normale döndü

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde birçok ilde bugün sabah saatlerinden itibaren erişiminin kesildiği, sabit hatlar ve 3G internet erişiminin sağlanamadığı bildirildi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki birçok ilde bugün sabah saatlerinden itibaren sağlanamayan internet erişimi, saat 12.00 sıralarından itibaren normale döndü.

erişiminin sağlanamadığı illerin Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Van, Hakkari, Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş, Kilis ve Erzurum olduğu kaydedildi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki birçok ilde bugün sabah saatlerinden itibaren sağlanamayan internet erişimi, saat 12.00 sıralarından itibaren normale döndü.