Erzurum Büyükşehir Belediyesi işsizlik problemine çare olmak adına unutulmaya yüz tutmuş meslekleri yeniden canlandırarak şehirdeki istihdama katkıda bulunuyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin kamu iktisadi teşebbüslerinden biri olan ESKER A.Ş. bünyesindeki Erzen Deri Atölyesi'nde yeni genç ustalar yetişiyor. ESKER ve İŞKUR işbirliğiyle açılan kurslarda sektöre ara eleman kazandırılıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, toplam 48 çeşit ürünle Erzurum derisinin yurtiçi ve yurtdışında alıcı bulduğunu söyledi. Başkan Sekmen, "Geçmişten beri ticaret yolları üzerinde yer alan Erzurum; deri imalatı, işlemesi ve ticaret alanında bölgesel bir üs olmuştur" dedi.



Büyükşehir'in unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarına ayrı bir önem gösterdiğini ifade eden Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Sanayileşme sonrası el sanatlarından biri olan dericilik de gerilemiş, atölyeler kapatılmış ve üretim azalmıştı. Yaklaşık 2 yıldır dericilik sektörünü şehrimizde yeniden canlandırmak adına kurduğumuz Erzen Deri Atölyesi'nde Erzurum derisini işliyor ve şehir istihdamına katkıda bulunuyoruz. İŞKUR ile birlikte Erzen Deri Atölyesi'nde kurslar açıyor ve yeni deri ustalarının yetişmesine olanak tanıyoruz. Bugün atölyemizde alanında uzman birçok deri ustası çalışmaktadır. Halen devam etmekte olan deri kursunda 11 kursiyer Geleneksel Türk El Sanatları hocası yönetiminde eğitim almaktadır. İkinci kurs dönemimiz devam ediyor. 10 Ekim itibariyle üçüncü dönem kursumuz da başlayacaktır."



ESKER ile İŞKUR'un işbirliğinde eğitim vermek üzere açılan kurslarda eğitim sonrası gerekli yeterliliğe ulaşan kişiler şirket bünyesinde istihdam ediliyor. Erzen Deri Kursu'na başvurular 29 Eylül'de sona erecek. İŞKUR Erzurum İl Müdürlüğü'ne yapılacak başvurular sonrası ESKER A.Ş.'de 29 Eylül tarihinde saat:14.00'te mülakat yapılacak. Mülakatı başarıyla geçen kursiyerler eğitim programına 10 Ekim'de başlayacak.



Öte yandan deri kursuna 18 ila 40 yaş arası erkek adaylar başvuru yapabilecek. Açılacak olan kurs programında kontenjan sınırlı olacak.