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Halep'ten son dakika: Bayram boyunca ateşkes

  • Giriş Tarihi: 11.9.2016 12:21 Güncelleme Tarihi: 11.9.2016 12:50
Halep'ten son dakika: Bayram boyunca ateşkes
Halep'ten son dakika: Bayram boyunca ateşkes

Esed rejiminin kuşatması altında olan ve yaşam koşullarının insani olmaktan uzak kaldığı Halep'te sivillere nefes aldıracak bir hamle gerçekleşti. 'nin etkin olduğu müzakere sürecinde 'de taraflar Bayram boyunca ateşkes yapma kararı aldı.

Esed rejiminin kuşatması altında olan ve sivillerin yaşam koşullarının çok kötü bir yöne gittiği Halep'te ateşkes anlaşması yapıldı. 'nin de süreçte etkin rol aldığı 'de taraflar Bayram boyunca ateşkes yapma kararı aldı.

Ayrıntılar geliyor.

Halep'te bayram boyunca ateşkes