Isparta merkezli 23 ilde FETÖ operasyonu: 32 kişi tutuklandı

Isparta merkezli olmak üzere 23 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda 32 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre Isparta'da Fetullahçı Terör Örgütü paralel devlet yapılanması FETÖ-PDY soruşturması kapsamında sosyal paylaşım sitesinden darbe girişimi propagandası yaptıkları ve ByLock programı kullandıkları belirlenen 32 kişi tutuklandı.

ISPARTA MERKEZLİ 23 İLDE...

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal paylaşım siteleri üzerinden darbe propagandası yaptıkları ve örgütün iletişim programı olan ByLock adlı programı kullandıkları tespit edilen kişilere yönelik FETÖ üyesi oldukları şüphesiyle Isparta merkezli 23 ilde operasyon düzenlendi.

32 KİŞİ TUTUKLANDI 9'U SERBEST

Operasyonda 60 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 41'i emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 32'si tutuklanırken, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.