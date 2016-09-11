Kurban Bayramında ibadetini yerine getirenler için merak edilen dikkat edilmesi gereken adımlar en sadece biçimiyle Sabah.com.tr’de.. İşte Kurban keserken alınacak pozisyon ve kurban keserken edilecek dua ve “Kurban keserkern nelere dikkat edilmeli?” sorusunun yanıtı.

Kurban keserken nelere dikkat edilmeli? Okunacak duadan Kurban'a kesim öncesi verilmesi gereken pozsiyona Kurban Bayramında Kurban ibadetinin gereklilikleri;

KİMLER KURBAN KESEBİLİR / KESMELİDİR?

Kurban ibadeti dinen maddi açıdan uygun sayılan her Müslüman'ın yerine getirmesi gereken bir ibadettir.

KURBAN KESERKEN KIBLEYE ÇEVİRMEYE DİKKAT EDİLMELİ

Kurban kesilirken kıbleye çevrilir boğaz tarafı kıbleye çevrilir. Hayvana acı çektirecek, canını yakacak hareketlerden kaçınarak, eziyet etmeden sol yanı üzerine yatırılır.

KURBAN KESERKEN OKUNACAK DUA

Kurban keserken okunacak dua kısa ve ezberlemesi basittir. Ancak ezberleyemeyenler en rahat okuyacağı şekilde bir kağıda yazarak da kurban başında duayı okuyabilir.

İşte Kurban keserken okunacak dua: "Allahümme inni veccehtü vechiye lillezii fetara's-semavati vel-arda hanifen ve ma ene mine'l-müşrikiin"

TEŞRİK TEKBİRİNİ UNUTMAYIN!

Ardından 3 kere teşrik tekbiri getirilir. Teşrik tekbiri: "Allahu ekber Allahu ekber la ilahe illallahuvallahuekber Allahü ekber Allahü ekber ve lillâhi'l hamd" diye 3 kere tekbir getirilir.

Tekbirden sonra "Bismillahi Allahü ekber" diyerek kurban kesilir. Kurban kesen Müslüman kurban kesen Allah rızası için iki rekat namaz kılar. Namazdan sonra ibadetinin kabul olması için dua edilir.