Şanlıurfa'da 3'ü öğretmen 4 kişi tutuklandı

Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınıp adliye sevk edilen 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince gözaltına alınan, aralarında öğretmenlerin de bulunduğu 6 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü öğretmen 4 kişi tutuklandı. 2 öğretmen ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.