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'da 3'ü öğretmen 4 kişi tutuklandı

  • Giriş Tarihi: 11.9.2016 20:47
Şanlıurfa'da 3'ü öğretmen 4 kişi tutuklandı
Şanlıurfa'da 3'ü öğretmen 4 kişi tutuklandı

'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınıp adliye sevk edilen 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince gözaltına alınan, aralarında öğretmenlerin de bulunduğu 6 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü öğretmen 4 kişi tutuklandı. 2 öğretmen ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.