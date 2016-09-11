Şanlıurfa’da toplam bin 159 kişi hakkında FETÖ’den işlem yapıldı

Şanlıurfa’da FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında toplam bin 159 kişi hakkında yasal işlem yapılırken, 719 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'da 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik başlatılan operasyonlar kapsamında toplam bin 159 kişi hakkında işlem yapıldı. Bu kişilerden 719 tanesi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 284 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İki kişinin halen gözaltında olduğu operasyon kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 54 kişinin ise serbest bırakıldığı belirtildi. Hakkında yakalama kararı bulunan 65 kişi için çalışmalar devam ederken, gözaltı kararı olan 35 kişinin ise firari olduğu öğrenildi.



İŞLEM YAPILANLARIN MESLEK GRUPLARI VE İŞLEM TÜRÜ HAKKINDA DA BİLGİ ELDE EDİLDİ



Halen gözaltında bulunan 2 kişinin serbest meslekten olduğu belirtilirken, tutuklananlardan 49'u hakim ve savcı, 49'u asker, 291'i polis, 2'si kaymakam, 40'ı öğretim görevlisi, 4'ü avukat ve 284'ünün de serbest meslekten olduğu öğrenildi.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılanlardan 21'inin hakim ve savcı, 55'inin asker, 45'inin polis, 11'inin öğretim görevlisi, 2'sinin avukat ve 150'sinin ise serbest meslekten olduğu belirlendi.



Haklarında yakalama kararı verilenlerden 4'ünün hakim ve savcı, birinin asker, 13'ünün polis, 5'inin öğretim görevlisi, 5'inin avukat ve 37'sinin ise serbest meslekten olduğu öğrenilirken, serbest bırakılanlardan 11'inin asker, 1'inin polis ve 42'sinin ise serbest meslekten olduğu belirtildi. 4 polis ile 31 serbest meslek çalışanı hakkında ise gözaltı kararı bulunduğu belirtildi.

Toplamda ise 74 hakim ve savcı, 116 asker, 354 polis, 2 kaymakam, 56 öğretim görevlisi, 11 avukat ve 546 ise serbest meslek çalışanı olmak üzere bin 159 kişi hakkında FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında işlem yapıldı.