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TSK, Kuzey 'a harekatı düzenledi 13 terörist öldürüldü

  • Giriş Tarihi: 11.9.2016 15:52
TSK, Kuzey Irak'a hava harekatı düzenledi 13 terörist öldürüldü
TSK, Kuzey Irak'a hava harekatı düzenledi 13 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey ’ın Avaşin/Basyan ve Kandil bölgelerine harekatı düzenlendiğini açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, Türk Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları ile 11 Eylül 2016 günü anlık istihbarat değerlendirmelerine istinaden icra edilen hava harekatları ile kuzeyinde; Avaşin/Basyan bölgesinde tespit edilen BTÖ'ye ait 2 dinamik hedefin 09.40-09.50 saatleri arasında hava taarruzuyla altına alındığı belirtilerek havadan yapılan ilk tespitte 9 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Avaşin/Basyan bölgesinde tespit edilen BTÖ'ye ait bir dinamik hedefin ise 13.18-13.20 saatleri arasında hava taarruzuyla ateş altına alındığı kaydedilerek havadan yapılan ilk tespitte 3 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
Kandil bölgesinde tespit edilen bir Doçka mevziinin 13.36-13.44 saatleri arasında yapılan hava taarruzu ile mevzide bulunan teröristlerle birlikte imha edildiği vurgulanarak etkisiz hale getirilen teröristlerle ilgili şu anda net bir sayı verilemediği belirtildi.
Avaşin/Basyan bölgesinde tespit edilen BTÖ'ye ait bir silah mevziinin de yapılan hava taarruzuyla 14.07'de imha edildiği ve 1 bölücü terör örgütü üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri ifade edildi.