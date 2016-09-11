TSK, Kuzey Irak'a hava harekatı düzenledi 13 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak’ın Avaşin/Basyan ve Kandil bölgelerine hava harekatı düzenlendiğini açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları ile 11 Eylül 2016 günü anlık istihbarat değerlendirmelerine istinaden icra edilen hava harekatları ile Irak kuzeyinde; Avaşin/Basyan bölgesinde tespit edilen BTÖ'ye ait 2 dinamik hedefin 09.40-09.50 saatleri arasında hava taarruzuyla ateş altına alındığı belirtilerek havadan yapılan ilk tespitte 9 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Avaşin/Basyan bölgesinde tespit edilen BTÖ'ye ait bir dinamik hedefin ise 13.18-13.20 saatleri arasında hava taarruzuyla ateş altına alındığı kaydedilerek havadan yapılan ilk tespitte 3 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Kandil bölgesinde tespit edilen bir Doçka mevziinin 13.36-13.44 saatleri arasında yapılan hava taarruzu ile mevzide bulunan teröristlerle birlikte imha edildiği vurgulanarak etkisiz hale getirilen teröristlerle ilgili şu anda net bir sayı verilemediği belirtildi.

Avaşin/Basyan bölgesinde tespit edilen BTÖ'ye ait bir silah mevziinin de yapılan hava taarruzuyla 14.07'de imha edildiği ve 1 bölücü terör örgütü üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri ifade edildi.