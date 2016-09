“DAEŞ’i bitirmek boynumuzun borcu”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ gibi PKK’nın milletimizin dirayeti, devletimizin gücü karşısında direnme şansı yok. PYD’yi de aynı akıbet bekliyor. DAEŞ örgütünü bitirmek milletimize karşı boynumuzun borcu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Kurban Bayramı dolayısı ile bir mesaj yayımladı. Vatandaşları trafik kurallarına uymaları için uyaran Erdoğan mesajında şunları söyledi:

ASKER ELBİSESİ GİYMİŞ TERÖRİSTLER: 15 Temmuz gecesi, tarihimizde görülmemiş bir ihanetle karşı karşıya kaldık. Asker elbisesi giymiş teröristler, milletimizin tanklarını, uçaklarını, helikopterlerini ve silahlarını yine milletimize çevirdi. Milletimiz, FETÖ'nün Türkiye'yi ele geçirme girişimini, tanklara, uçaklara, helikopterlere karşı vücudunu siper ederek, dünyada eşine ender rastlanır bir kahramanlıkla engelledi.

KARŞILARINDA TÜRKİYE'Yİ BULACAKLAR: Ülkemiz için, 15 Temmuz gecesi ne kadar karanlık başladıysa, 16 Temmuz sabahı da o derece aydınlık doğdu. Milletimiz, kendi iradesini hiçe sayan, darbeyle, terörle, şiddetle ülkesine boyun eğdirebileceğini, devletini ele geçirebileceğini sananlara açık bir mesaj vermiştir. Bu tür niyetlerle yola çıkanlar, artık bilmelidirler ki, karşılarında 570 bin kişilik ordusuyla, 260 bin kişilik polisiyle birlikte, 7'den 70'e 79 milyonluk milletiyle bir Türkiye'yi bulacaklar.

BİRLİKTE HAREKET EDİYORLAR: Türkiye olarak sadece FETÖ'ye karşı mücadele etmiyoruz. Bölücü terör örgütü PKK ve dinimizi istismar ederek kendine alan açmaya çalışan DAEŞ gibi kanlı yapılarla da mücadelemizi kesintisiz sürdürüyoruz. Görünüşte rakip gibi gözüken bu örgütler, aslında Türkiye'ye karşı birlikte hareket ediyor.

BOYNUMUZUN BORCU: PKK, tarihinin en ciddi kayıplarını verme pahasına yürüttüğü bu kanlı eylemlerinde başarısızlığa uğramıştır. Bölge halkının da açıktan tavır aldığı bu örgüt, her geçen gün daha fazla köşeye sıkışmakta. Türkiye'yi PKK belasından kurtarmakta kararlıyız. FETÖ gibi PKK'nın da milletimizin dirayeti, devletimizin gücü karşısında direnme şansı yok. PKK'nın Suriye'deki kolu olan PYD-YPG'yi de aynı akıbet bekliyor. DAEŞ denilen örgütü, hem Suriye'de bitirmek, hem ülkemizde eylem yapamaz hale getirmek, milletimize karşı boynumuzun borcudur. Ülke ve millet olarak bekamızı tehdit eden tüm örgütleri, arkalarında kim olursa olsun, yok etmek için ne gerekiyorsa yapmaktan bizi kimse alıkoyamaz.



YENİKAPI RUHU

Bunun en müşahhas örneğini, 7 Ağustos'ta Yenikapı mitinginde gördük. Milletimiz, her kesimden, her görüşten, her düşünceden insanıyla, o gün o meydanda tüm dünyaya mesajını verdi. Türkiye, 2023 hedeflerine ulaşmak için kararlılıkla yoluna devam ediyor. Hedefimiz, bizden sonraki nesillere, 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirebilecekleri bir Türkiye bırakmaktır.